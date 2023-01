Famílias da Covilhã disputam território de "takeaway" a tiro

PJ faz buscas no Bairro da Lâmpada e detém três homens por homicídio tentado. Ficam todos em prisão preventiva.

Pouco mais de três meses depois de um episódio de perseguição e tiros disparados à saída do parque de estacionamento do maior centro comercial da Covilhã, a Polícia Judiciária da Guarda deteve anteontem três homens, com idades entre 21 e 50 anos, todos da mesma família, por suspeita do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

À data, 7 de outubro do ano passado, foi reportado à Polícia que os ocupantes de uma viatura dispararam sobre outra, um Opel Corsa vermelho, onde seguia um casal com uma filha menor, que conseguiram fugir para a zona do pelourinho, no centro da cidade. Não houve feridos, mas a viatura ficou com o vidro traseiro estilhaçado e cravada de tiros.