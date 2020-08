Farmacêutico com apresentações na PSP por atear incêndios

Joaquim Gomes Hoje às 10:06 Facebook

O farmacêutico reformado detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, suspeito de atear cinco fogos em apenas dez dias, no Bairro da Alegria, em Braga, terá de apresentar-se uma vez por semana na PSP, ficando proibido de se aproximar da zona onde causava os incêndios.

No espaço de dez dias, entre 12 e 22 de agosto, o arguido, de 64 anos, terá criado os focos de incêndios num terreno florestal na cidade de Braga, com o perigo de o fogo se alastrar às casas, carros, equipamentos públicos e recolha de resíduos.

Segundo a PJ de Braga, depois de atear os incêndios, o arguido abandonava sempre o terreno já em chamas, entre a Rua 1.º de Maio e a Avenida Antero de Quental, "assim se conformando com a propagação dos incêndios e as consequências nefastas que daí poderiam advir, sendo que caso os incêndios não tivessem sido prontamente detetados e extintos por populares ali residentes e pelos Bombeiros Sapadores, mais Voluntários de Braga, as chamas poderiam facilmente ter alastrado às zonas envolventes".

As diligências da PJ de Braga permitiram recolher substanciais elementos de prova, que conduziram à detenção fora de flagrante delito do farmacêutico reformado.