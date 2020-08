Fãs compram armas a sério na net para usar como nos videojogos

Inês Banha Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

Partilhar

PSP identificou 24 pessoas por detenção de arma proibida. Suspeitos apanhados após vendedor de soqueiras e estrelas de ninja online ter sido detido em 2018.

Têm entre 20 e 35 anos, são fãs de videojogos e não resistem a comprar online armas reais semelhantes àquelas que usam no mundo virtual. É este, em síntese, o perfil das 24 pessoas agora identificadas pela PSP por posse de arma proibida, no âmbito da operação "Sharp Knife II". A ação, que decorreu ao longo de duas semanas de norte a sul do país, é o culminar de uma investigação iniciada há mais de dois anos e que levara já à detenção, em outubro de 2018, do alegado vendedor dos artefactos em causa, cuja posse é ilegal em Portugal. Até ao momento, foram apreendidas, no total, 182 armas brancas.

O percurso do armamento começou a ser delineado no outono de 2018, quando, tal como o JN noticiou então, um homem com menos de 30 anos ligado à área da segurança privada foi detido em Viana do Castelo, por suspeita de tráfico e mediação de armas. Na altura, teria escondidos em casa e no carro 137 bastões extensíveis, soqueiras, facas de abertura automática, estrelas de ninja e armas elétricas dissimuladas sob forma de lanterna, entre outros objetos.