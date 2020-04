Fazem buraco em parede de stand e levam 12 motas

Mónica Ferreira Hoje às 22:35 Facebook

O stand Moto 3 Tempos, em Penafiel, foi assaltado na madrugada de domingo. Do interior do estabelecimento foram levadas 12 motas, no valor de mais de 40 mil euros.

Segundo o proprietário do stand, que se situa na Zona Industrial n.º 2, em Penafiel, os assaltantes abriram um buraco no muro exterior do stand, "num local onde o sensor de alarme não chegava".

Já no interior do estabelecimento comercial, os assaltantes levaram 12 motas, provocando ao proprietário um prejuízo de mais de 40 mil euros.

A GNR de Penafiel foi chamada ao local e o assalto está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal daquela força policial.