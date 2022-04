Fazem férias no Porto com a filha bebé só para consumir drogas

Alexandre Panda com Alexandra Lopes e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Casal que vive na Córsega e apenas regressa a Portugal por causa da heroína e cocaína já foi detetado cinco vezes com a menor em zonas de tráfico. A filha bebé está internada com droga no organismo, a ser desintoxicada.

Um casal de emigrantes em França, toxicodependentes, que vem várias vezes por ano a Portugal apenas para fumar heroína e cocaína, foi detido pela PSP, no Porto, quando consumia droga num carro alugado ao lado da filha, de dois anos. No hospital, foram detetadas aquelas drogas duras no organismo da criança, que está a ser desintoxicada.

Esta foi a segunda vez em dois anos que as autoridades apanharam o casal a drogar-se junto à menor, que tem trissomia 21. Em cinco outras ocasiões, já tinha sido detetado cinco vezes pelas autoridades em locais de consumo, sem estar a usar estupefacientes. Ele com 45 anos e ela com 40, foram indiciados por suspeita de crimes de maus-tratos, exposição e abandono além de ofensas à integridade física qualificada e libertados pelo Tribunal de Instrução Criminal, ficando proibidos de se aproximar da criança.