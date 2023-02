Fazia passar-se por advogada para burlar idosos e imigrantes

R.P. Hoje às 11:07 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal, com 55 e 60 anos, que burlou em milhares de euros pessoas com alguma vulnerabilidade, idosas e imigrantes em situação precária no nosso país. A mulher usava a identidade de uma advogada para oferecer serviços jurídicos, tendo sido detetadas vítimas em Fronteira, Vila Franca de Xira, Lisboa e Sintra

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ sublinha que "os atos delituosos ocorreram nos últimos dois anos" e os suspeitos "usando a identidade de uma advogada e aproveitando relação de confiança com as vítimas" lhes ofereciam préstimos jurídicos.

Fingiam ajudar as vítimas a elaborar contratos de arrendamento, contratos com as operadoras de telecomunicações, pedidos de legalização de estrangeiros e outros, "cobrando os respetivos honorários, sem nada resolver".

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ficaram obrigados a apresentações bissemanais num posto de polícia e proibidos de contactar com as vítimas.