Feirante fazia-se de amiga para ficar com pensão de idosa

A. P. Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, em flagrante delito, uma mulher por suspeita do crime de extorsão.

A detida, feirante, fazia-se passar por amiga de uma idosa com algumas debilidades físicas e psicológicas, e aproveitava-se dessa proximidade para todos os meses ficar com a sua pensão, deixando-a numa grave carência económica.

A PSP foi alertada para a situação e montou vigilância no local onde os cidadãos seniores costumam levantar o dinheiro. A mulher, feirante de profissão, foi intercetada em flagrante com uma quantia monetária de 280 euros levantada, momentos antes, pela vítima. A PSP alerta para que se denunciem estas situações através do 112 ou da esquadra local.