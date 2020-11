Febre de procuradora adia julgamento das casas de Pedrógão Grande

Alexandra Barata Hoje às 13:54 Facebook

A procuradora do Ministério Público de Leiria que deduziu acusação no processo das casas de Pedrógão Grande não compareceu no julgamento, marcado para as 9.15 horas desta segunda-feira, por se encontrar com febre, pelo que a sessão foi adiada.

Cerca de uma hora e meia depois, a procuradora de Coimbra que a foi substituir apresentou um requerimento a alegar não reunir condições para inquirir as testemunhas, pelo que tanto os advogados, como o coletivo de juízes concordaram em adiar a sessão para as 9.15 horas do dia 23 de novembro.

"A senhora procuradora apresentou febre, hoje de manhã. Numa situação normal, tomaria qualquer coisa e viria", observou a juíza presidente. Face à situação de pandemia, ficou impossibilitada de o fazer.

Além do contexto atual em que vivemos, a magistrada referiu a "complexidade dos autos", e a importância de descobrir a verdade material e respeitar o princípio da equidade. "Não temos arguidos para ouvir e, por uma questão de bom senso, damos parecer favorável à inquirição das testemunhas na próxima data."

As duas testemunhas que tinham manifestado intenção de prestar declarações mudaram de ideias, pelo que o julgamento prossegue no dia 23 de novembro, com a inquirição dos três elementos que integram o Conselho de Gestão do Revita, entidade criada para gerir os donativos destinados às vítimas do incêndio de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, ocorrido a 17 de Junho de 2017.

Acusados de 60 crimes

Valdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão Grande, e Bruno Gomes, ex-vereador que, desde outubro de 2017, desempenha apenas as funções de técnico do Município, são acusados de ter cometido 60 crimes cada um. O despacho acusa-os de "promover a reabilitação de algumas edificações que, nos levantamentos da própria Autarquia, estavam identificadas como segundas habitações ou não identificadas como habitações permanentes".

Os restantes 26 arguidos são acusados dos crimes de falsas declarações, falsificação de documentos, burla qualificada ou falsidade informática, por alegadamente terem beneficiado de apoios para a recuperação ou reconstrução das casas sem reunir condições. O Ministério Público "requer que sejam declaradas perdidas a favor do Estado as vantagens económicas resultantes dos factos imputados na acusação".

O despacho de acusação defende ainda que Valdemar Alves e Bruno Gomes devem ser condenados a pagar 715.987,62 euros e a devolver parte dos montantes atribuídos aos outros suspeitos. Para o Ministério Público, o valor restante terá de ser restituído por quem beneficiou de apoios ou recebeu bens indevidamente.