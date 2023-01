Ferido grave após esfaqueamento em Torres Novas

Uma discussão entre dois homens no centro de Torres Novas provocou, na segunda-feira, um ferido grave. O homem com 35 anos sofreu ferimentos após ter sido esfaqueado em diversas partes do corpo. A PSP deteve o agressor, de 52 anos, que tinha escoriações e a arma ainda na sua posse.

O alerta foi dado às 19.15 horas na Rua Valverde, em Torres Novas. A discussão, por motivos desconhecidos, levou ao esfaqueamento da vítima, com 35 anos, golpeada várias vezes na zona da clavícula, no pescoço e na face.

A PSP acorreu ao local e conseguiu intercetar e deter o suspeito, um homem com 52 anos, que tinha na sua posse uma faca. Este apresentava escoriações e hematomas, e foi assistido no Hospital de Abrantes, para onde foi também transportada a vítima em estado grave.

PUB

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Torres Novas, bem como a ambulância de Suporte Imediato de Vida do Hospital de Abrantes. O agressor é esta terça-feira presente ao Tribunal de Torres Novas.