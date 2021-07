Fernando "Conde" torturado até à morte por causa de fortuna roubada

Alexandre Panda e Delfim Machado Hoje às 11:19 Facebook

"Toni do Penha" e negociante de carnes detidos por suspeita de assassinar empresário de Guimarães.

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve, ontem, dois homens que são suspeitos de terem assassinado Fernando Ferreira, empresário de Guimarães do ramo da eletricidade, conhecido como "Conde", na noite de 8 de janeiro do ano passado. Torturaram-no até à morte por acreditarem que ele participou no furto de 130 mil euros da casa de António Silva, conhecido como "Toni do Penha", e sabia onde estava o dinheiro. No fim, atiraram-no ao rio.