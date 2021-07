Festa com cem estudantes na rua leva PSP à baixa de Coimbra

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Maioria dos estudantes fugiu à chegada da Polícias, mas nove homens foram identificados e multados

A PSP colocou um ponto final numa festa com cerca de cem estudantes, no centro da cidade de Coimbra. Sem máscara, sem respeitar o distanciamento social e a consumir álcool na rua, a maioria das pessoas fugiu à chegada da Polícia, mas nove homens foram identificados.

Tudo aconteceu na madrugada do último domingo. Pelas 4 horas, a PSP foi informada que estava a decorrer uma festa junto à zona do Arco da Traição, situada nas imediações de várias faculdades existente na baixa da cidade de Coimbra. E quando os primeiros agentes chegaram ao local depararam com cerca de cem estudantes a consumir álcool na via pública. Estavam também todos juntos e sem usar máscara.

Quando perceberam a presença da Polícia, quase todos os estudantes fugiram, mas nove homens acabaram por ser identificados. Três deles foram multados por não usarem máscara e seis por estarem a beber álcool na rua.