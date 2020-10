Festa ilegal junta 80 pessoas em Silves e acaba com detenções por tráfico de droga

Marisa Rodrigues Hoje às 18:52, atualizado às 18:58 Facebook

A GNR pôs fim uma festa ilegal com cerca de 80 pessoas, na tarde deste sábado, junto à barragem do Funcho, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves. Os organizadores do evento foram identificados e o caso comunicado ao Ministério Público.

A fiscalização acabou por levar à detenção de dois homens e uma mulher por suspeitas de traficarem droga na festa e à apreensão de cerca de duas centenas de doses de haxixe, cocaína e canábis.

"No seguimento de denúncia a dar conta de ruído proveniente de uma zona isolada nas proximidades da barragem do Funcho, os militares da Guarda vieram a localizar o origem do ruído, constatando estar perante a realização de uma festa ilegal que contava com a presença de cerca de 80 pessoas, as quais foram abordadas, fiscalizadas e dada a indicação para desmobilizar por incumprimento das medidas em vigor associadas à pandemia covid-19", explica a GNR, em comunicado.

"Da ação resultou a detenção de dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 32 anos, por tráfico de estupefacientes, tendo ainda sido elaborados seis autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, resultando na apreensão de um total de 179 doses de haxixe, 13 doses de cocaína e sete doses de canábis", acrescenta a GNR.

Os organizadores do evento foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Silves. Na operação estiveram envolvidos militares do Destacamento de Intervenção de Faro e de um binómio de deteção de estupefacientes.