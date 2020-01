Festa noturna acaba em confrontos com forças de segurança em Cascais

Hoje às 18:04 Facebook

Um jovem, 22 anos, foi detido esta sexta-feira, de madrugada, no Bairro Novo de Adroana, na freguesia de Alcabideche, no final de confrontos com as forças de segurança.

A noticia é avançada este sábado pelo jornal digital Cascais24, segundo o qual os incidentes tiveram lugar pelas duas horas da manhã, depois de moradores terem alertado a GNR para os ruídos provocados por uma festa.

A primeira patrulha móvel da GNR de Alcabideche ao chegar ao local teve que retirar, devido ao elevado número de pessoas agressivas, uma das quais ainda terá arremessado um petardo contra a traseira do veículo policial.

A GNR de Alcabideche teve que pedir reforços aos postos dependentes do Destacamento de Sintra, nomeadamente, Sintra, Colares e Pêro Pinheiro.

Ainda de acordo com o Cascais24, na ausência de forças de intervenção, nomeadamente do Destacamento de Intervenção e do GIOP, da Unidade de Intervenção, ambos da GNR, houve necessidade de pedir apoio à PSP, que enviou meios das Esquadras de Cascais e do Estoril.

Com a chegada de reforços, o numeroso grupo dispersou, tendo as autoridades no terreno reposto a ordem pública e a tranquilidade junto dos moradores do bairro.

Um jovem, de 22 anos, acabou, no entanto, por ser detido, por injúrias e resistência.