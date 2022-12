Feto encontrado em ETAR de Guimarães

Um feto foi encontrado, na tarde deste sábado, na Estação de Tratamento de Resíduos (ETAR) de Serzedelo, em Guimarães. O alerta foi dado cerca das 17.40 horas, depois de o feto ter sido detetado por um funcionário.

O feto foi removido para a morgue do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. As primeiras diligências foram efetuadas no local pela GNR de Lordelo, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária de Braga.

No local estiveram os Bombeiros de Riba d"Ave e a SIV de Santo Tirso.