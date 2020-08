Feto encontrado nos esgotos de Vila Real de Santo António

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:21 Facebook

Polícia Judiciária tenta perceber quem e como deitou feto no esgoto. Hipótese de aborto forçado é a principal linha de investigação

Um feto foi encontrado, no final da tarde de sexta-feira, na tubagem de uma estação elevatória que integra o sistema de esgotos de Vila Real de Santo António, no Algarve. O caso está entregue à Polícia Judiciária, que tenta, agora, perceber onde, como e por quem é que o feto foi deitado no sistema de esgotos.

Segundo o JN apurou, a descoberta macabra foi feita, pelas 18 horas, por funcionários da entidade responsável pelo sistema de esgotos de Vila Real de Santo António, que se deslocaram à estação elevatória para efetuar trabalhos de manutenção. O feto foi encontrado preso na tubagem, numa zona onde estão colocados os filtros do saneamento. De imediato, os mesmo funcionários alertaram a PSP que, pouco depois, confirmou no local a denúncia efetuada.

Nesta altura, foi acionada a delegada de saúde, que também se dirigiu à estação elevatória para efetuar as necessárias diligências. Já entre a meia-noite e a uma da madrugada foram recrutados os serviços de uma agência funerária para a retirada do feto. "Fui contactado pela PSP para fazer o transporte entre a estação elevatória e o Gabinete de Medicina Legal de Faro. O feto estava na tubagem e ficou preso", refere Fernando Vaz, da Agência Funerária Vaz.