Feto humano encontrado em estação de águas residuais de Ílhavo

A Polícia Judiciária está a investigar um feto humano que foi encontrado numa estação elevatória de águas residuais na localidade de Vista Alegre, em Ílhavo. Era muito pequeno e a possibilidade de o caso resultar de um aborto está a ser analisada.

A descoberta foi feita na passada sexta-feira, por volta das 18 horas, por funcionários da Águas da Região de Aveiro (AdRA), entidade responsável por aquela infraestrutura. Quando se aperceberam do feto, junto com outros resíduos, chamaram as autoridades.

"Foram trabalhadores da AdRA, que iam fazer a manutenção à estação elevatória dos esgotos, que encontraram o feto", confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, Pedro Barreirinha. Estava "dentro do tanque" para onde desaguam esgotos de vários lugares, num espaço que, verificou o JN, se encontra vedado ao público. Este facto reforça a hipótese de ter ido ali parar através da canalização.