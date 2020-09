Fez emboscada e disparou sobre ex-mulher e companheiro

JN Hoje às 12:59 Facebook

Um homem de 55 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio contra a sua ex-mulher e o atual companheiro. Fez vários disparos de caçadeira e atingiu o rival na cabeça, mas este conseguiu fugir.

Nunca aceitou o fim do relacionamento e quando soube que a ex-mulher tinha um namorado decidiu vingar-se. Pegou na caçadeira e foi ao seu encontro.

Intercetou-os na madrugada de dia 1 de setembro, no Furadouro. Disparou e acertou na zona da cabeça do homem. "O disparo só não se revelou fatal apenas por mero acaso", conta a diretoria do Centro da PJ, em comunicado. Apesar de gravemente ferido, o homem conseguiu fugir e esconder-se.

O agressor virou então as atenções para a ex-mulher. Esta antecipou-se e quando o homem lhe apontou a arma, dizendo que a matava, ela defendeu-se. Agarrou na arma e no atirador, conseguindo desse modo desviar os tiros que a visavam. Depois, conseguiu pôr-se em fuga.

Frustrado, o homem ainda tentou a fuga mas viria a entregar-se no posto da GNR de Condeixa-a-Nova pouco depois. Está indiciado por dois crimes de homicídio, na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida.

O detido, de 55 anos de idade, foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.