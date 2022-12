Fez-se passar por agente da PSP para extorquir milhares de euros

Hoje às 15:27 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem no Seixal que se fez passar por agente da PSP para extorquir mais de 150 mil euros a uma vítima que caiu no seu engodo.

O suspeito ameaçou que detinha a vítima por compra de bens roubados, chegou a simular a detenção do vendedor e assim conseguiu extorquir cerca de 150 mil euros à vítima ao longo de quase dois anos.

O plano criminoso do suspeito contou com a colaboração de um cúmplice e decorreu em janeiro de 2019. Este abordou a vítima com o intuito de lhe vender relógios, fatos de treino e telemóveis e quando a vítima comprou os bens, foi abordada pelo falso agente da PSP. Em causa a compra de bens roubados.

Entrava assim a fase final do engodo. O cúmplice era detido pelo falso agente, tudo simulado, e a vítima era ameaçada de que também seria detida por comprar os bens roubados ao comerciante.

O suspeito exigiu ao ofendido a entrega de seis mil euros para não o deter e o receio levou a que este fosse levantar a quantia no dia seguinte para a entregar. Pelo menos até junho de 2020, o arguido exigiu por diversas vezes quantias monetárias num total global de mais de 125 mil euros, ameaçando a vítima bem como a sua família. O arguido levou ainda o ofendido, por receio, a efetuar um crédito automóvel no valor de 30 mil euros.

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve agora o suspeito por um crime de extorsão agravado. Após o interrogatório judicial, o arguido foi libertado e sujeito às medidas de coação de proibição de contactos, fiscalizada com meios eletrónicos de controlo à distância, obrigação de não permanecer na área da residência do ofendido, obrigação de não se ausentar para o estrangeiro, e obrigação de não adquirir, usar ou deter armas.