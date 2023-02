Fez-se passar por procurador e recebeu 50 mil euros para alterar medida de coação

O Ministério Público de Braga deduziu acusação, por corrupção ativa, contra um homem de Braga que terá pago 50 mil euros a um outro, que se intitulava procurador e que lhe terá prometido alterar a medida de coação de permanência na habitação.

A acusação abrange, ainda, duas outras pessoas, a quem é imputado o crime de burla qualificada, na forma consumada.

A Procuradoria Geral Distrital do Porto adiantou, esta quarta-feira, que a acusação dá como indiciado que, "ao arguido acusado como autor do crime de corrupção ativa fora aplicada, em processo criminal, a medida de coação de obrigação de permanência na habitação; e que este, lamentando-se de tal situação, a comentara com o outro arguido acusado de corrupção ativa a título de cumplicidade, o qual se predispôs a pô-lo em contacto com um amigo, que tinha outro amigo, pretensamente procurador, que poderia resolver-lhe a situação".

Mais indiciou o MP que, "mercê desta intermediação, aquele arguido sujeito à medida de coação, em fevereiro de 2020, veio a entrar em contacto com os outros dois arguidos, a um dos quais se atribuía o estatuto de procurador, que o convenceram a entregar-lhes 50 mil euros com vista a conseguirem a alteração da medida de coação a que estava sujeito".

Por fim, indiciou o Ministério Público que "o referido arguido procedeu mesmo à entrega dos 50 mil, em duas tranches - uma de 20 mil e outra de 30 mil -, sem que, contudo, a medida de coação, que continuou a ser revista trimestralmente, fosse alterada".