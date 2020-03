Fez videochamada antes de esfaquear até à morte

Alexandre Panda Hoje às 16:44 Facebook

Desentenderam-se numa discoteca de Lisboa, sem que houvesse violência à saída, mas voltaram a cruzar-se num parque de estacionamento em Oeiras e o encontro acabou em tragédia.

Antes de esfaquear José Belém, de 27 anos, até à morte, Saulo C., de 25 anos, ainda fez uma videochamada para amigos, chamando-os para a contenda. O agressor foi detido pouco depois do crime, ocorrido em setembro do ano passado, e recentemente o Ministério Público (MP) acusou-o de homicídio qualificado e ofensas à integridade física.

De acordo com a acusação, Saulo saiu da discoteca "Lust in Rio", em Lisboa, com Francisco, um amigo, e foram para perto do McDonald"s de Santo Amaro de Oeiras. José Belém e André D., de 23 anos, que tinham tido o desentendimento com Saulo na discoteca, já estavam nas imediações do restaurante quando os outros dois chegaram.