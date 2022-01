Fica com pulseira eletrónica por agredir e insultar a mulher e as filhas

Glória Lopes Hoje às 11:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 53 anos, detido por violência doméstica pela GNR, em Macedo de Cavaleiros, vai aguardar julgamento com pulseira eletrónica por determinação do tribunal, que lhe aplicou ainda como medida de coação de proibição de contacto com as vítimas, a mulher e duas filhas.

A GNR efetuou a detenção na sequência de uma denúncia dando conta que estaria a ocorrer um crime de violência doméstica numa residência, o que levou os militares deslocaram-se ao local. "Comprovaram o crime de violência doméstica, em que as vítimas, a esposa de 47 anos e filhas de 25 e 15 anos, sofreram ameaças e agressões físicas, por parte do agressor".

Os militares apreenderam ao suspeito três armas de caça e munições de vários calibres.