Ficou com pensão de dois mil euros e deixou a mãe morrer à fome

Rogério Matos Hoje às 07:58 Facebook

Twitter

Partilhar

MP acusa ex-radialista de homicídio qualificado, em Grândola, por abandonar progenitora no quarto, sem comida nem cuidados de higiene.

Isabel Velez, de 82 anos, definhava com a fome, na sua casa em Grândola, enquanto o filho, que devia cuidar dela, passava os dias a ver televisão, no quarto ao lado, com ambientadores que disfarçavam o cheiro, nauseabundo, que vinha do quarto da mãe. Há pelo menos quatro meses que a mulher não saía da cama, quando faleceu, a 1 de agosto de 2020. Causa da morte: falência multiorgânica, por falta de alimentação e ausência de movimentos.

O quadro é pintado na pesada acusação que o Ministério Público (MP) acaba de deduzir contra o filho da idosa, Carlos Rosa, de 54 anos. O MP imputou ao antigo radialista de uma estação de Santiago do Cacém um crime de homicídio qualificado. Entende que a morte foi produzida em circunstâncias que revelam "especial censurabilidade ou perversidade", por a vítima ser mãe do arguido e ser "particularmente indefesa, em razão idade". Além disso, o MP invoca o preceito do Código Penal que diz que comete homicídio qualificado quem "empregar tortura ou ato de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima".