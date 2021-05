Filho adotivo esfaqueia mãe no Porto

Ana Correia Costa Hoje às 15:08 Facebook

Um homem, de 32 anos, foi detido pela PSP, na sexta-feira à noite no Porto, depois de ter esfaqueado a mãe adotiva. O indivíduo, consumidor de droga, estaria a sofrer um ataque de esquizofrenia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher, de 53 anos, foi esfaqueada no rosto e no pescoço e teve de receber assistência médica no Hospital de Santo António, no Porto. Não corre perigo de vida.

O caso aconteceu na rua do Amial, onde filho e mãe adotiva vivem juntos há vários meses. Depois de uma disputa, o homem agarrou uma faca de cozinha e golpeou a mãe.

A PSP foi alertada através de uma chamada telefónica e foi ao local onde detiveram o filho, pelo crime de violência doméstica.

Ainda pelo que foi possível apurar, antes da pandemia, o homem estaria a cumprir uma pena de prisão e terá sido libertado no âmbito das medidas de prevenção da covid. A mãe acolhei-o em casa, onde tudo correu bem, até a noite passada.

O indivíduo será levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para o primeiro interrogatório judicial.