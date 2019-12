Filho ameaçou de morte a mãe com uma tesoura em Fafe

R.P. Hoje às 16:10 Facebook

Um jovem, de 23 anos, foi detido pela GNR, em Fafe, por ameaçar de morte com uma tesoura a mãe, de 47 anos, e a irmã gémea, caso não lhe dessem dinheiro. Ficou em prisão preventiva.

A denúncia foi feita pela mãe do suspeito, referindo que o filho havia danificado o carro da irmã, ameaçando-a que se não lhe desse dinheiro, matava as duas.

Os militares deslocaram-se ao local, tendo intercetado o suspeito que se preparava para fugir ainda com a tesoura no bolso que tinha servido para causar os danos e para as ameaças.

Reincidente no crime de violência doméstica, o jovem foi ouvido no Tribunal Judicial de Guimarães, onde lhe foi decretada a prisão preventiva.