Nega ter usado corpo de Jéssica para traficar droga 

Eduardo Montes, o filho do casal acusado de torturar a pequena Jéssica até à morte por uma dívida de 250 euros, negou esta terça-feira ter visto ou ouvido a menina na semana em que esta morreu. O homem, que responde perante o Tribunal de Setúbal por violação da criança para tráfico de droga, também recusou ter introduzido cocaína no ânus da menor para transportar o estupefaciente sem ter problemas com a Polícia.

Jéssica, de três anos, esteve, entre 14 e 20 de junho de 2022, a sofrer na casa por baixo da sua, no Beco do Pinhanha. Mas Eduardo nunca deu conta dela e disse ter estado ausente entre 16 e 18, de férias com os seus filhos e mulher em Espanha.

O soalho de madeira e a fraca isolação entre as casas levaram o coletivo a insistir sobre se não ouviu mesmo nada, o que Eduardo reforçou. O arguido foi questionado sobre a tesoura, alicate e isqueiro que foram encontradas no bolso dum casaco no local do crime e que seria do pai dele, Justo Montes. Mas, tal como o pai, também disse desconhecer os objetos que foram armas do crime.