Filho de Sousa Cintra detido após fazer disparos contra viaturas

O filho do empresário José Sousa Cintra foi detido, esta terça-feira, após ter efetuado disparos contra viaturas junto à praia da Ingrina, em Vila do Bispo, no Algarve.

Miguel Sousa Cintra, de 51 anos, barricou-se em casa, mas acabou por se entregar. Tinha 15 armas - 6 caçadeiras, 5 carabinas e 4 de pressão de ar - que foram apreendidas pela GNR.

É a segunda situação do género em que Miguel se vê envolvido. Os militares já tinha sido chamados à casa no último fim de semana, também por denúncias relativas a disparos que terá efetuado. Não há registo de feridos.

Ao que o JN apurou, o filho do ex-presidente do Sporting efetuou os disparos a partir de casa. O alvo seriam viaturas que têm sido utilizadas para algumas obras junto à residência. Segundo alguns vizinhos, Miguel estaria incomodado com o ruído.

Fonte do Comando de Faro da GNR confirmou, ao JN, que os militares foram chamados devido a disparos efetuados a partir da casa. À chegada ao local, verificaram que o homem estava barricado e recusava-se a abrir a porta. A Guarda tentou chegar à fala com Miguel e apelou a que se entregasse, o que acabou por acontecer.

Os militares fizeram depois uma busca à casa e apreenderam as armas e várias munições, estando ainda por apurar se se encontram em situação legal. Por terem sido utilizadas armas de fogo, a Polícia Judiciária também foi acionada. O arguido foi detido e será presente a tribunal.