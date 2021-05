Filho preso por violência doméstica volta a agredir a mãe após sair da prisão

Um homem de 47 anos foi detido em Vila Nova de Cerveira, após ter agredido e ameaçado de morte a própria mãe.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, através do Posto Territorial de Vila Nova de Cerveira, o indivíduo já tinha cumprido pena de prisão efetiva por violência doméstica contra a progenitora. Após a nova detenção, na última quinta-feira, no dia seguinte foi ouvido em Tribunal e ficou em prisão preventiva.

"No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o indivíduo tinha agredido e ameaçado de morte, com recurso a uma arma branca, a vítima, sua mãe de 75 anos, culminando na detenção do suspeito", relata a GNR em comunicado, referindo ainda que "no decorrer das diligências policiais apurou-se que o agressor tinha terminado recentemente o cumprimento de pena de prisão efetiva por violência doméstica contra a mesma vítima".

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, na sexta-feira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.