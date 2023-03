Filhos ameaçaram de morte mãe idosa nos Açores

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve dois irmãos em flagrante delito pelo crime de violência doméstica contra a mãe, de 71 anos, em Ponta Delgada, nos Açores, anunciou esta segunda-feira a força policial.

Em comunicado, a PSP refere que "após uma denúncia a relatar o episódio de violência na residência da vítima, os polícias deslocaram-se de imediato para o local, tendo vislumbrado a vítima em estado de nervosismo e de choro, informando que momentos antes havia sido ameaçada de morte pelos seus próprios filhos, causando-lhe medo e inquietação".

Aquela força policial sustenta que "no seguimento da intervenção, na tentativa de acalmar os ânimos exaltados dos suspeitos, ainda na presença desta polícia, os mesmos continuaram com as ameaças agressivas e violentas contra a sua progenitora".

PUB

De acordo com a PSP, foram "imediatamente detidos, para a proteção da vítima, em razão de idade avançada e da fragilidade física e psicológica, para além do perigo da continuidade de atividade criminosa contra a vítima".

Foi aplicada ao arguido mais velho a medida de prisão preventiva, e ao irmão mais novo as medidas de coação de apresentações periódicas na esquadra da PSP, proibição de contacto com a progenitora e irmã, a não aproximação, a menos de 200 metros, da residência e, consequentemente, o abandono da residência da vítima, para além da sujeição de tratamento de toxicodependência.