Filhos de atacante do Centro Ismaili acolhidos em instituição

Os três filhos, de quatro, sete e nove anos, do refugiado afegão que, na terça-feira, matou duas mulheres e feriu um homem no Centro Ismaili, em Lisboa, foram encaminhados provisoriamente para uma instituição.

A decisão definitiva quanto ao futuro dos menores será tomada mais tarde.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as crianças foram, na terça-feira, acompanhadas no centro religioso por pessoas que as conhecem, psicólogos e elementos da Segurança Social, tendo existido famílias da própria comunidade ismaelita que se ofereceram para as acolher.

PUB

A solução passou, contudo, pelo encaminhamento dos meninos para uma instituição, onde poderão continuar em contacto com a comunidade e a frequentar o Centro Ismaili, mantendo, assim, as suas rotinas escolares.

O pai das crianças, de 34 anos, permanece internado no Hospital de São José, em Lisboa. Quando receber alta médica, vai ser apresentado a um juiz de instrução e, dada a gravidade do crime, é expectável que fique privado de liberdade.

Já a mãe das crianças morreu há mais de um ano num campo de refugiados na Grécia, por onde a família afegã passou antes de chegar a Portugal.

Esta quarta-feira, o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, revelou que a investigação aponta para que o ataque à facada tenha sido praticado no âmbito de uma possível "surto psicótico", não existindo "um único indício de terrorismo".