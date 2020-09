"Finalmente. Nós é que o achámos, ainda tinha a arma na mão"

José Miguel Gaspar e Alexandre Panda Hoje às 10:34 Facebook

Crime de Lalim: corpo do homicida da ex-mulher foi encontrado por populares no mato, a um quilómetro do local do crime. Ter-se-á suicidado dia 14.

17.31 horas, Rua do Carvalho, Lalim, concelho de Lamego, sábado à tarde: o corpo de Henrique Carvalho, 63 anos, que vem amarrado a uma prancha rígida no teto da pick-up vermelha dos Bombeiros de Lamego, envolto num saco branco de transporte de cadáver, torna a passar no exato local da Rua do Carvalho, onde há 24 dias aquele homem matou com oito tiros, cara a cara, a ex-mulher Ana Maria Melo, de 56 anos, de quem não se queria divorciar. O corpo do homicida foi depois transferido para a ambulância dos Sapadores e seguiu para a morgue do Hospital de Vila Real, onde será sujeito a autópsia que apure a causa da sua morte.

Suicidou-se ainda no dia do crime, que foi cometido cerca das 8.30 horas da manhã do dia 14, em que Henrique, emboscado no mato, saltou, premeditado, ao caminho da ex-mulher que se dirigia para o trabalho, na fábrica dos Fumeiros Porfírio. O crime foi testemunhado por Alexandra Carvalho, de 37 anos, amiga da vítima que a acompanhava no caminho.