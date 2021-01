Fingia ter pistola no casaco para assaltar caixas de supermercado

Rogério Matos Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um homem que assaltou três caixas de supermercado depois do Natal em Almada.

O suspeito dissimulava com a mão uma arma no interior do casaco e ameaçava de morte os funcionários para lhe entregarem o dinheiro que tinham na caixa do supermercado. Por duas vezes conseguiu que as vítimas lhe dessem o dinheiro que guardavam.

O homem foi agora detido pela PSP e depois de presente a tribunal ficou em prisão preventiva. Nas deslocações aos estabelecimentos comerciais, o arguido conduziu uma viatura automóvel sem possuir título legal para o efeito.

Vai responder em tribunal pela prática de três crimes de roubo (dois na forma consumada e um na forma tentada), bem como de, pelo menos, três crimes de condução de veículo sem habilitação legal.