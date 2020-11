Fingiu ser mulher e depois ameaçou expor conversas íntimas

JN Hoje às 12:02 Facebook

A GNR de Viana do Castelo deteve um homem de 43 anos que exigiu dinheiro a outro homem para não publicar conversas de cariz sexual nas redes sociais. Foi constituído arguido.

Apresentando-se como mulher, o suspeito de 43 anos iniciou conversas nas redes sociais com outro homem, de 35 anos. O diálogo assumiu cariz sexual, sem que a vítima suspeitasse que estava na realidade a falar com um homem.

O suspeito viria depois a revelar quem era e ameaçou a vítima de que, caso esta não lhe pagasse 100 euros em dinheiro, iria expor as conversas íntimas. O homem denunciou o caso às autoridades e, na segunda tentativa de extorsão, os militares da GNR de Viana do Castelo detiveram em flagrante delito o suspeito.

No decorrer da ação do Núcleo de Investigação Criminal, que contou com o reforço dos postos de Viana do Castelo e Lanheses, foram apreendidos dois telemóveis e a quantia extorquida.

O detido, com antecedentes criminais por falsificação de notação técnica, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Viana do Castelo.