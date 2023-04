Fisco prende três empresários por fraude na importação de veículos em Gaia

Alexandre Panda e Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:00 Facebook

A Direção de Finanças (DF) de Braga deteve, esta quarta-feira, três empresários do ramo automóvel e realizou 16 buscas em Vila Nova de Gaia, Famalicão, Vila do Conde e Braga. Em causa estão crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos na importação de carros de ocasião e posterior venda em stands do Norte do País.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os três detidos são suspeitos de fugirem ao pagamento de impostos, como o IVA e IRC, na importação de veículos. Num primeiro tempo, comprariam os carros em países do espaço europeu em nomes de alegados testas-de-ferro. Os veículos assim adquiridos por um particular eram afinal vendidos pelas empresas que não declaravam as vendas ao Fisco.

Uma das buscas foi realizada num armazém da localidade de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, onde as autoridades apreenderam pelo menos seis veículos importados ilegalmente. O alegado proprietário dos veículos, que explora um stand na área da cidade de Gaia, é um dos detidos da operação da equipa de investigação criminal da DF de Braga. Numa busca a uma residência de um dos suspeitos, as autoridades apreenderam uma arma ilegal de calibre 6.35 milímetros.