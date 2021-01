Condutor foge de fiscalização da PSP no Porto

Alexandre Panda Hoje às 16:39 Facebook

Um condutor que estava a chegar à rotunda de Bonjóia, no Porto, onde a PSP estava a realizar uma operação de fiscalização, na tarde deste sábado, fugiu a alta velocidade dos polícias. O veículo foi intercetado na VCI e os dois ocupantes foram detidos. O condutor não tem carta.

Foi pouco antes das 16 horas, que o Fiat preto, com o condutor e dois passageiros, foi mandado parar por agentes da PSP, para ser controlado, no âmbito das fiscalizações das medidas de prevenção da pandemia da covid-19.

O presidente da Câmara do Porto, estava no local quando tudo aconteceu.

"No momento da fiscalização, o condutor decidiu acelerar e fugir, colocando em risco os polícias e jornalistas que aqui estavam. Parecia que ia levar tudo à frente", explicou ao JN, o comissário Renato Santos, responsável pela operação.

Imediatamente, vários carros de patrulha foram no enlace do carro em fuga que acabou por ser intercetado não muito longe do local na VCI, após um despiste.

O condutor não tem carta de condução e por isso é que terá decidido fugir, na tentativa de se furtar ao controlo e à multa. O jovem que vive no centro da cidade do Porto arrisca agora ser indiciado por vários crimes de condução perigosa, desobediência, para além das contraordenações pela falta de habilitação para conduzir.

Não houve feridos a registar.