Fogem à GNR em carrinha com 250 quilos de pinha roubada e são apanhados 

A GNR deteve dois homens e uma mulher que tentaram fugir numa carrinha com pinhas roubadas do interior do complexo turístico de Soltroia. No interior do veículo intercetado pela Guarda, os militares encontraram mais de 250 quilos de pinhas.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira. Os militares deslocaram-se ao local do crime na sequência de uma denúncia. Quando chegaram ao local, os suspeitos, dois homens de 22 e 54 anos, e uma mulher de 50 anos, tentaram fugir numa carrinha e, após perseguição, foram intercetados.

Os detidos, que não tinham licença para apanhar pinhas e faziam-no numa propriedade privada, foram constituídos arguidos por furto e o caso foi comunicado ao Tribunal de Grândola. As pinhas foram apreendidas e devolvidas ao proprietário.

Nesta ação da GNR, participaram militares dos postos de Troia, Alcácer do Sal e Comporta. O pinheiro-manso (Pinus pinea) é uma espécie florestal com um crescente interesse económico pelas características nutricionais do pinhão.