Foi comprar faca após discussão e agrediu mortalmente rival

Um homem de 25 anos foi detido pela PJ por suspeita de homicídio em Felgueiras. Desentendeu-se com outro homem num café e foi comprar uma faca. Regressou ao local e esfaqueou-o mortalmente. Foi detido pela PJ.

O caso ocorreu na tarde de domingo. O homem, de nacionalidade brasileira, e um amigo estariam a provocar desacatos no interior de um café, em Margaride. Adolfo Monteiro, de 26 anos, não terá gostado e confrontou-os, gerando uma discussão.

O detido e o amigo saíram do café e foram a um hipermercado próximo onde compraram uma faca, avança a PJ em comunicado. Regressaram ao café e a discussão reacendeu-se. O arguido empunhou a faca que ocultava debaixo da roupa e desferiu uma facada fatal em Adolfo.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Felgueiras e pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e levado em paragem cardiorrespiratória para o hospital de Guimarães, onde morreu.

Entregou-se à GNR

O agressor e o amigo fugiram do local. Ontem de manhã entregaram-se à GNR local. O caso ficou sob alçada da Polícia Judiciária do Norte que esta manhã de terça-feira anunciou a detenção do homem.

O detido, de 25 anos, vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.