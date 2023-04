"Foi um impulso e, em vez de disparar contra mim, disparei para ela"

Toni Coutinho, de 45 anos, confessou que matou a mulher de quem se tinha separado há 11 anos, mas com quem continuava a partilhar o mesmo teto, no Marco de Canaveses, depois de ela lhe ter contado que mantinha um caso amoroso com o melhor amigo dele.

"Peguei na arma e apontei-a à minha cabeça. Ela perguntou-me três vezes se não me matava, chamou-me cornudo e disse que andava metida com o meu amigo André há quatro meses. Então deu-me aquele clique. Foi um impulso de momento e, em vez de disparar contra mim, disparei para ela", contou o homem ao Tribunal de Penafiel.

O arguido acrescentou que, já com Cláudia Serra caída no chão, ajoelhou-se e deu-lhe um beijo. "Depois, apontei a arma à minha cabeça, mas ela não disparou", disse.

Durante o interrogatório, Toni Coutinho não assumiu os factos associados ao crime de violência doméstica. Reconheceu que discutia com a mulher, por desconfiar que esta o traía, e confessou um episódio em que ameaçou a mulher e o filho mais velho com um pau, depois de este lhe ter dado um soco, mas negou as agressões. "Nunca lhe dei nenhuma bofetada, nunca lhe bati na vida", garantiu.