Foragido de tribunal do Porto nega assalto milionário: "Se tivesse sido eu, tinha admitido"

Um dos três arguidos que, em outubro de 2018 fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, começou a ser julgado, esta quarta-feira de manhã, no tribunal da Feira. Responde por um crime de furto qualificado.

O arguido nega ter estado envolvido no furto de várias joias ocorrido em 2015, numa habitação da Feira. Mas, de acordo com a acusação, Emanuel Brito Santos entrou por uma das janelas e, já no interior, apoderou-se de vários artigos em ouro, como cordões, alfinetes, medalhas e relógios, no valor global de 15 mil euros.

"É tudo mentira, se tivesse sido eu, tinha admitido", afirmou Emanuel Brito Santos quando confrontado com o teor da acusação. "É impossível", adiantou ao ser questionado com a presença das suas impressões digitais numa das caixas.

O principal indício apontado pelo Ministério Público para culpar Emanuel Brito Santos prende-se com o facto de terem sido encontradas impressões digitais do arguido num dos caixilhos das joias. Contudo, este argumento foi rebatido pela defesa, lembrando que, em 2015, as impressões digitais não deram qualquer correspondência positiva com o arguido. Só mais tarde, em 2018, após nova abertura do processo, tal veio a acontecer.

A advogada de defesa diz que só se pode tratar de "um engano", já que o arguido também não terá efetuado qualquer nova recolha de impressões entre 2015 e 2018. E pediu para que, em próxima sessão de julgamento, fossem ouvidos os agentes da PSP que estiveram envolvidos na recolha de prova, pretensão que foi deferida pelo juiz.