Formador que matou a tiro guarda prisional começou a ser julgado

Começou, esta segunda-feira, a ser julgado, em Paços de Ferreira, o instrutor de tiro que atingiu mortalmente uma guarda prisional, na carreira de tiro junto à cadeia de Paços de Ferreira.

O incidente aconteceu a 6 de novembro de 2018. Carla Amorim era guarda prisional no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo e participava numa ação de formação integrada no plano anual de tiro, em Paços de Ferreira, quando foi atingida a tiro no peito por um formador.

Jorge Oliveira, o formador, começou hoje a ser julgado no Tribunal de Paços de Ferreira, acusado de um crime de homicídio por negligência.

À chegada ao Tribunal, Ricardo Sá Fernandes, o advogado do arguido, garantiu que Jorge Oliveira vai assumir a sua responsabilidade. "Foi uma tragédia aquilo que aconteceu. A morte desta jovem nas circunstâncias que ocorreu não devia ter ocorrido. O arguido vai assumiu as suas responsabilidades e vai dizer ao tribunal não só do seu arrependimento, mas também da assunção do erro que cometeu", referiu, reconhecendo que se tratou de um "erro", "involuntário". "Ninguém foge as suas responsabilidades", rematou.