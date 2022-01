Formador tentou levar telemóveis para a cadeia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipamentos estavam escondidos entre as folhas de exercícios a ministrar aos presos. Revista feita à porta revelou esquema ilegal

Um formador de metalomecânica foi apanhado a tentar introduzir três telemóveis e respetivos carregadores na cadeia de Custóias, em Matosinhos, na sexta-feira. O homem, com cerca de 50 anos, tinha os equipamentos escondidos entre as folhas de exercícios a usar na formação que iria ministrar aos reclusos. A deteção dos equipamentos ocorreu à porta do estabelecimento prisional, o formador não foi detido, mas o caso será alvo de investigação.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirma que, "no âmbito do trabalho normal e quotidiano de controlo à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional, detetou e apreendeu, a um formador externo que presta serviço no Estabelecimento Prisional do Porto, três telemóveis". A mesma fonte acrescenta que, "como decorre do legalmente previsto, o formador ficou imediatamente proibido de entrar em qualquer estabelecimento prisional e a ocorrência foi reportada à entidade de quem depende".