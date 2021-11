Fortuna achada em muro vai para o Estado se não for reclamada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:21 Facebook

Os mais de 400 mil euros encontrados pela GNR em Penafiel ficarão depositados em conta bancária do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, até ao final do inquérito.

Caso ninguém reclame e prove a propriedade dos mais de 400 mil euros encontrados em cinco cofres escondidos entre as pedras de um muro, em Penafiel, a fortuna reverterá a favor do Estado. Tal só acontecerá, contudo, depois do Ministério Público (MP) arquivar o inquérito em curso, um juiz confirmar esse desfecho e passarem 60 dias após a afixação de um edital no tribunal. O Estado também lucrará se ficar provado que o dinheiro teve origem criminosa e for, por exemplo, proveniente do tráfico de droga.

Os mais de 400 mil euros só não irão para os cofres do Estado se houver prova que foram roubados a uma pessoa que o tribunal consiga identificar sem qualquer margem para dúvida. Nesta situação, o montante será devolvido à vítima.