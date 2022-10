Fotos nas redes sociais tramam falso oficial da PSP

JN Hoje às 12:05 Facebook

Um homem de 48 que se fazia passar por oficial da PSP nas redes sociais foi detido em Sintra pela Polícia que lhe apreendeu a farda e as insígnias, além de uma pistola de alarme que também exibia. Foi intercetado ao volante de uma viatura, apesar de não ter carta.

O caso chegou ao conhecimento de agentes da Divisão da PSP de Loures em agosto. "Um indivíduo do sexo masculino, através das redes sociais e fotos publicadas, ostentava o fardamento completo de uma das unidades de elite desta polícia, bem como exibia uma possível arma de fogo, criando ainda a convicção junto dos seus vizinhos e alguns conhecidos que seria oficial da PSP e pertencente ao Grupo de Operações Especiais", informa esta terça-feira a Polícia em comunicado.

Não tardou muito até o suspeito ser identificado e muitas provas serem recolhidas para fundamentar a investigação e a emissão de mandado de detenção. Em causa estavam pelo menos os crimes de abuso de designação, sinal ou uniforme e eventualmente a posse de uma arma ilegal.

Mas ainda falta juntar a este rol outro crime. Quando foi intercetado, pelas 6.50 horas, na freguesia de Belas, em Sintra, o suspeito conduzia um automóvel, mas, na hora de apresentar os documentos, ficou a saber-se que não tinha carta, pelo que também vai responder em tribunal por isso.

Numa busca efetuada à residência, os agentes viriam a "localizar e apreender diversas insígnias e peças de fardamento habitualmente usadas pelos operacionais da PSP, bem com uma pistola de alarme, logrando-se assim obter a correspondência com as fotografias publicadas nas redes sociais", refere a Polícia.

O detido levado perante um juiz de instrução do tribunal de Loures que decidiu libertá-lo, mediante a prestação de termo de identidade e residência.