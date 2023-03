Francês indemnizado por más condições da prisão de Caxias

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:17 Facebook

Atraso deixa recluso quase um ano à espera de ser transferido para cadeia em França. Já foi indemnizado pelas más condições de prisão portuguesa.

Uma procuradora do Tribunal Central Criminal de Lisboa não se pronunciou, durante mais de meio ano, sobre um pedido urgente de transferência para uma cadeia de França, efetuado por um francês condenado em Portugal. A demora da magistrada inviabilizou a mudança e levou, no início do mês, a juíza Tânia Loureiro Gomes a denunciar o caso ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Enquanto espera para ser transferido, o recluso processou o Estado português, devido às más condições da prisão de Caxias, em Oeiras, e foi indemnizado em seis mil euros.

Vítor Carreto, advogado do preso, justifica este atraso com críticas ao sistema. "A Justiça está paralisada e quando funciona, funciona mal", defende. O causídico alega, contudo, que "a culpa não é dos juízes, que têm excesso de trabalho". "Contrariamente ao MP, que não tem nada para fazer e que, quando tem, faz mal", acrescenta.