Franceses com receitas falsas compravam xarope para a tosse e produziam droga

A PSP deteve dois cidadãos franceses, com 25 anos, por serem suspeitos de tráfico de estupefacientes, em Lisboa. Usavam receitas falsas para comprar um medicamento com Codeína, usado para produzir purple drunk, uma droga que se encontra em expansão um pouco por todo o mundo e com efeitos muito semelhantes à heroína.

Segundo revela a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira, os detidos encontravam-se em Portugal com receitas falsificadas, "procedendo ao levantamento do medicamento "Toseína" em farmácias na zona de Lisboa e do Algarve".

A Toseína é utilizado para combater a tosse, possuindo Codeína, um analgésico derivado da morfina e que "pode causar dependência quando misturado com outras substâncias, momento em que assume o nome de purple drunk", sublinhou a Polícia.

Quando foi notada a presença dos dois homens a Polícia começou a sua monitorizá-los, "acompanhando levantamentos destes fármacos em várias farmácias entre Lisboa e Algarve". Este domingo, e num desses levantamentos, foram detidos em flagrante, estando na posse de dezenas de frascos e de várias receitas falsificadas. Foi ainda possível intercetar quatro encomendas que se encontravam prontas para serem expedidas para França.

No total foram apreendidos 178 frascos, o que corresponde a 44 250 ml de Toseína, e ainda várias receitas falsificadas.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, tendo sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.