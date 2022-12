Francisco J. Marques alertou fonte dos e-mails do Benfica que era procurada

O diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, revelou esta quarta-feira, em tribunal, que avisou a fonte dos e-mails do Benfica lidos no Porto Canal, cuja identidade desconhece, de que as Águias estariam "em cima dela".

O contacto terá sido feito por correio eletrónico, no período de divulgação das mensagens, entre junho de 2017 e fevereiro de 2018.

O alerta foi tornado público por Francisco J. Marques ao precisar, no julgamento em que responde por oito crimes, qual tinha sido a intervenção do então diretor-geral do Porto Canal, Júlio Magalhães, no programa em que foram divulgados os e-mails subtraídos do sistema do Benfica.