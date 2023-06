Francisco J. Marques garante nunca ter manipulado e-mails do Benfica

Alexandre Panda Hoje às 18:19 Facebook

O diretor de comunicação do F.C. Porto, que foi esta segunda-feira condenado a um ano e dez meses de prisão, com pena suspensa, garantiu, através das redes sociais, nunca ter manipulado os e-mails do Benfica.

"Nunca manipulei nada. Enviei os mails integrais para os jornais que mos pediram, Record e O Jogo. Se quisesse manipular, truncar, esconder não o tinha feito, como é óbvio. A luta continua", escreveu J. Marques no Twitter.

Recorde-se que o diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, foi condenado a uma pena suspensa de um ano e dez meses de prisão, e Diogo Faria, a nove meses, também com pena suspensa. Os dois homens foram sentenciados pelos crimes de violação de correspondência agravada, no caso dos emails.

Tal como o JN já noticiou, Nuno Brandão, advogado de J. Marques, anunciou que vai recorrer da condenação.

"Estamos na primeira parte, vai haver uma segunda parte que será o recurso natural da relação. Poderá haver um prolongamento que será uma queixa para o tribunal europeu dos direitos humanos", afirmou Nuno Brandão.

O advogado lembrou que a maioria dos factos constantes da acusação e da pronúncia caíram "na sua larga maioria", o que "mostra que estavam claramente empoladas".

"Naturalmente que houve duas ou três imputações que subsistiram que merecem a nossa discordância", afirmou o advogado, acrescentando: "Penso que neste caso foram reconhecidas várias coisas, nomeadamente a veracidade das informações dos conteúdos dos emails que foram divulgados. Foi também reconhecido que, tirando um caso do qual discordamos, a generalidade dos emails foram divulgados sem quaisquer adulterações".