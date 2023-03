Francisco Pessegueiro vai aguardar julgamento em prisão domiciliaria

Francisco Pessegueiro, empresário do ramo imobiliário, que se encontra em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Custóias, implicado nas suspeitas de corrupção e de outros crimes económico-financeiros que envolvem também o ex-presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliaria.

Ao que apurou o JN, Francisco Pessegueiro deverá sair do estabelecimento prisional durante o dia de amanhã, quarta-feira, passando para prisão domiciliária. O empresário encontrava-se detido preventivamente em Custóias desde 14 de janeiro no âmbito da operação Vórtex.

Já Miguel Reis, continua detido preventivamente no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária.

PUB

Os restantes arguidos, o chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente do Município de Espinho, um arquiteto e outro empresário, aguardam o desenrolar do processo em liberdade.

Recorde-se que os cinco arguidos deste caso foram detidos no passado dia 10 de janeiro, por suspeitas de corrupção e de outros crimes económico-financeiros alegadamente cometidos, "em projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", segundo comunicado da PJ.