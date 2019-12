Frente-a frente na corrida a bastonário da Ordem dos Advogados

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 19:10 Facebook

A segunda volta das eleições para bastonário da Ordem dos Advogados (OA) inicia-se, esta quarta-feira, dia 11, e decorre até sexta-feira, dia 13. Frente-a-frente estão o atual bastonário, Guilherme Figueiredo, e o presidente do Conselho Superior, Luís Menezes Leitão.

Na primeira volta das eleições, que decorreu no final do mês passado, participaram 24 126 advogados e o atual bastonário teve mais votos. Das seis listas a bastonário e Conselho Geral apresentadas, a de Guilherme Figueiredo foi a mais votada com 6121 votos (25,37%), seguindo-se a de Menezes Leitão com 4677 votos (19,38%). Como nenhuma das duas atingiu os 50% dos votos, inicia-se hoje uma segunda volta.

O Jornal de Notícias colocou sete questões aos dois candidatos.

Por que devem os advogados votar em si para Bastonário?

Guilherme Figueiredo (GF): Pelo trabalho realizado no mandato. Colocámos a "casa em ordem", criámos uma ponte direta e importante com o poder político, com as Universidades e outras instituições, conseguimos que o processo de inventário retornasse ao tribunal e se legislasse para a suspensão dos actos no período de nojo dos advogados. Apresentámos ao governo uma nova tabela de honorários, a única proposta existente até hoje. E também porque a outra lista é o regresso ao passado, não apenas no estilo e forma, mas também porque muitos que integram a lista foram responsáveis pela situação que encontramos, com défice financeiro superior a um milhão, ausência de cumprimento da contratação pública e de procedimentos administrativos. Por último, porque não queremos um Bastonário comprometido com outros interesses, como, por exemplo da associação dos proprietários lisbonenses.

Menezes Leitão (ML): Porque representamos a mudança relativamente ao mandato dos últimos três anos em que a OA esteve totalmente ausente e fechada sobre si própria, em nada se preocupando em resolver os gravíssimos problemas que todos os dias afetam os advogados. Pretendemos atualizar a tabela de remunerações no apoio judiciário, que não é atualizada desde 2004, estabelecer que os pagamentos passem a ser feitos por cada diligência realizada, e terminar com a tributação mínima nos descontos para a Caixa de Previdência, em caso de ausência de rendimento. Quem queira de facto melhorar a atual situação que se vive na advocacia só pode por isso escolher a nossa lista.

O que está mal na Justiça em Portugal? Como pode a OA melhorá-la?

GF: As custas judiciais têm valores absurdos e incomportáveis para a classe média e as empresas. Outro problema é a ausência de uma justa remuneração dos serviços prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário. Há 14 anos que a tabela não é revista. Não deixarei de sublinhar e reclamar a colocação de mais funcionários, juízes e procuradores. A OA, presidida por mim, aproveitará e capitalizará a recuperação de credibilidade conseguida no triénio que ora finda para maior influência e ascendente junto do poder político, o que tem vindo a ser conseguido nomeadamente pelo gabinete de política legislativa que criei.

ML: Há muita coisa mal na justiça em Portugal, designadamente a sucessiva feitura de leis que dificultam o trabalho dos advogados e as deficientes condições em que funcionam muitos tribunais, quando não são inclusivamente encerrados, como sucedeu aquando do mapa judiciário. A OA, como sucede com todas as outras Ordens, deve ter uma intervenção pública, alertando para o péssimo funcionamento da justiça. Se não o fizer, como tem sucedido neste mandato, é óbvio que as coisas nunca melhorarão.

Quais serão as suas três primeiras medidas caso seja eleito?

GF: Retomar imediato das negociações com o Governo com vista à atualização definitiva da tabela de honorários do Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais. Propor à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução um trabalho conjunto imediato e urgente para prosseguir o que já desenvolvemos e garantir aos advogados um seguro de baixa médica para casos de incapacidade temporária e absoluta para o trabalho. Na continuidade do trabalho já desenvolvido com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proceder ao aumento do leque de matérias a que se deverá taxa de IVA reduzida a 6%, aumento do tecto de isenção de IVA de 10 000 para 20 000 euros e garantir que o regime da transparência fiscal passa ser opcional para as sociedades face ao regime do IRC.

ML: Tratar da atualização das remunerações dos colegas que trabalham no apoio judiciário, tratar de resolver o problema do pagamento mínimo obrigatório das contribuições para a previdência e instituir um seguro de grupo que cubra as situações de baixa médica e de parentalidade. Estes assuntos são urgentes para a maioria dos nossos colegas e têm que ser urgentemente resolvidos.

A Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores tem sustentabilidade?

GF: Estou convicto que sim. A Caixa tem sido das instituições mais auditadas deste país e mesmo o estudo atuarial promovido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante essa sustentabilidade em termos em tudo idênticos ao que vem sendo dito pelos estudos atuariais realizados por outras entidades externas credíveis. Tenho dito e reafirmo é que a questão da sustentabilidade da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores não pode ser vista sem garantir a sustentabilidade dos advogados.

ML: A nosso ver, a sustentabilidade da Caixa deve ser melhorada, através da recuperação do pagamento de uma percentagem das custas judiciais, como sucedia antigamente com a procuradoria. Hoje, nem a segurança social sobrevive exclusivamente das contribuições dos beneficiários, uma vez que recebe transferências do Orçamento do Estado e ainda beneficia do adicional ao Adicional ao Imposto Municipal de Imóveis. Não há qualquer razão para que a previdência dos advogados não tenha também uma fonte alternativa de financiamento, pelo que a devolução das transferências da procuradoria é de justiça elementar.

Um cidadão que recorra ao apoio judiciário terá verdadeiro acesso à Justiça?

GF: Claro que sim, o Ministério da Justiça confirmou isso mesmo no âmbito do grupo de trabalho que esteve envolvido na preparação de uma nova Lei do Acesso ao Direito. O trabalho realizado pelos advogados no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais é essencial e de excelência.

ML: Claro que sim. Os colegas que trabalham no apoio judiciário são advogados, sujeitos exatamente às mesmas regras de todos os outros advogados, e têm sempre manifestado enorme diligência e proficiência no tratamento dos seus processos. Muito mal andou a Ordem no último mandato em ter alinhado em falsos discursos do Governo contra esses Colegas, em lugar de o desmentir frontalmente.

Defende uma revisão da tabela de apoio judiciário? Como conseguirá concretizá-la?

GF: A OA não se vergará nesta luta até ver implementada uma atualização da tabela de honorários que não desvalorize o trabalho feito. A Justiça em sentido amplo e o Acesso ao Direito não são um bem económico, mas antes uma obrigação exigente para o Estado. A concretização destas alterações passará pelo exercício de influência junto do poder político e por assim ser importa que a OA não regresse ao passado de desprestígio mas antes mantenha uma interlocução digna e respeitada pelos intervenientes nesta matéria.

ML: Evidentemente que sim. Não é possível os advogados no apoio judiciário serem os únicos profissionais deste país obrigados a praticar preços de há 15 anos, estando o Governo em incumprimento da Lei 40/2018, de 8 de agosto, que manda atualizar anualmente essa tabela. Irei falar com o Governo nesse sentido e exigiremos o cumprimento da lei.

O advogado tem hoje o papel que merece na Justiça e na sociedade?

GF: Como advogado dos advogados, e como advogado que nunca fez outras coisas na vida profissional que não advogar, poderei sempre achar que merecemos sempre mais no sistema de Justiça e na sociedade em geral. Mas este patamar de reconhecimento geral que possa ser percecionado por todos, depende muito da atividade e nível de intervenção de cada um. Os advogados desempenham um papel essencial na sociedade e no funcionamento da Justiça pois são o garante da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Sem advogados não há nem nunca haverá Justiça.

ML: Não. Os advogados são muito desconsiderados e atualmente até são sujeitos a tratamento vexatórios, como a obrigação de se cadastrarem à entrada dos tribunais, quando o Estatuto da OA lhes garante o livre acesso aos mesmos. É por isso que o lema da nossa candidatura é Respeito, Dignidade e Segurança para a Advocacia. Pretendemos devolver aos advogados o respeito e a dignidade que já tiveram e que devem recuperar.