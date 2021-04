Fuga a notificações judiciais deixa 15 mil pessoas a viver à margem da lei

Alexandre Panda Hoje às 07:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunais querem julgar ou interrogar 7900 homens, 1401 mulheres, além de 198 empresas. Indivíduos contumazes não podem obter novo cartão do cidadão ou efetuar registos.

São os nomes que enchem os painéis de anúncios à entrada dos tribunais e em cujo cabeçalho se pode ler "Declaração de contumácia". Trata-se de homens e mulheres procurados pela Justiça por terem "desaparecido" e que passam a integrar uma lista de cidadãos contumazes. Este estatuto impede-os, por exemplo, de obter um cartão do cidadão, de ir ao médico do Serviço Nacional de Saúde ou de pagar uma simples fatura da EDP, sob pena de serem localizados e detidos. Nesta altura, há 15 178 pessoas e gerentes de empresas que devem prestar contas à Justiça, mas estão em parte incerta. A maioria dos casos tem que ver com crimes de condução sem carta ou sob efeito de álcool e há também procurados por furtos.

Desde de 2011 até hoje, as novas declarações de contumácia têm vindo a baixar, porque há cada vez menos pessoas a fugir e as forças policiais têm sido mais eficazes a localizá-las.