Fuga de ladrões de catalisadores acaba com colisão contra muro em Estarreja

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco homens tentaram escapar a perseguição da GNR, mas carro em fuga despistou-se. Elementos do grupo apanhados com catalisador furtado e ferramentas usadas nos roubos foram libertados.

Cinco indivíduos de Rio Tinto, Gondomar, foram apanhados pela GNR após uma perseguição a alta velocidade, que terminou com o despiste e embate di carro em fuga contra um muro, em Salreu, Estarreja.

No interior do veículo acidentado estava o catalisador que tinha sido furtado, mas as provas do crime, cuja moldura penal não permite efetuar detenção, não foram suficientes para evitar a libertação de um grupo, que vendia por 150 euros cada um dos catalisadores roubados.